Ilfattoquotidiano.it - Peste suina, la biosicurezza dovrebbe essere una priorità: attendo l’interrogazione parlamentare

(Di martedì 8 ottobre 2024) di Nadia D’Agaro “Potevaun gravissimo danno alla nostra economia”. Così si lamenta Giuseppe Bommarito, presidente dell’Associazione “Con Nicola, oltre il deserto dell’indifferenza” a proposito del camion fermo a Civitanova Marche con 170 suini morti provenienti dalla zona rossa in Lombardia e diretti da Lodi a Latina, pericolosamente fermi – per due giorni a quanto pare – nel Maceratese a settembre ’24. Ma come mai? Purtroppo gli abbattimenti di suini infetti daAfricana in Lombardia ha raggiunto una soglia critica, e gli stabilimenti per il loro smaltimento nelle vicinanze degli allevamenti non bastano. Dunque gli animali si mettono in moto: non è più un “trasporto di animali vivi” verso il macello, ma un trasporto di animali morti verso l’incenerimento.