Oroscopo Paolo Fox 9 ottobre 2024: Luna in Capricorno, il Pesci non deve ritirarsi (Di martedì 8 ottobre 2024) L'Oroscopo di Paolo Fox del 9 ottobre è pronto a rivelare che giornata aspettarsi. Con la Luna in Capricorno, qualche segno zodiacale avrà una bella gatta da pelare. I nati del Pesci non dovranno fare dietrofront, mentre i Cancro soffriranno di ansia. Vediamo le previsioni astrologiche di Paolo Fox di mercoledì 9 ottobre 2024, ricordando di osservare anche il proprio ascendente al fine di ottenere un Oroscopo accurato. Oroscopo 9 ottobre di Paolo Fox: Ariete, Toro, Gemelli Ariete - L'Oroscopo di Paolo Fox dell'Ariete prevede 24 ore piene di impegni. A fine giornata sarai 'prosciugato', ossia a corto di energia. Cerca di mantenere un atteggiamento calmo e sangue freddo. Toro - L'Oroscopo di Paolo Fox del Toro ti vede intollerante in amore. Non è tua la colpa, ma c'è questa persona che non sembra capirti affatto.

