Ora è ufficiale | squalifica Pogba ridotta da 4 anni a 18 mesi

(Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ora è: ladi Paulè statadal Tas da 4a 18. Lo ha annunciato il Tribunale di arbitrato sportivo con un comunicato sul proprio sito web. Il 31enne centrocampista francese della Juventus era statoto per la positività ai metaboliti del testosterone in seguito a un controllo antidoping dopo il match con l’Udinese del 20 agosto 2023. Il Tas ha deciso per la riduzione dellasulle argomentazioni legali presentate dalla difesa del giocatore, secondo cui l’assunzione di ‘Dhea’, la sostanza per la quale è risultato positivo, non era intenzionale ed era legata a un integratore prescrittogli da un medico in Florida. Il francese aveva chiesto una sanzione di soli 12