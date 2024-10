Normative sui buoni pasto: a chi spettano, come vengono tassati e come possono essere utilizzati (Di martedì 8 ottobre 2024) I buoni pasto sono dei benefit aziendali che permettono a chi li riceve di acquistare prodotti alimentari senza dover spendere nulla di tasca propria.L’erogazione, l’utilizzo e i criteri di attribuzione dei buoni pasto sono definiti, in modo chiaro, dal decreto legge 36/2023, il quale ha abrogato due decreti precedenti, il D.L. n.50 del 18 aprile 2016 e il D.M. 122 del 7 giugno 2017. Per quanto riguarda la tassazione, è invece necessario fare riferimento al Testo Unico sulle Imposte sui Redditi e alle Leggi di Bilancio.In questo articolo andremo ad analizzare le norme vigenti per scoprire tutto ciò che riguarda i buoni pasto. Leggioggi.it - Normative sui buoni pasto: a chi spettano, come vengono tassati e come possono essere utilizzati Leggi tutta la notizia su Leggioggi.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Isono dei benefit aziendali che permettono a chi li riceve di acquistare prodotti alimentari senza dover spendere nulla di tasca propria.L’erogazione, l’utilizzo e i criteri di attribuzione deisono definiti, in modo chiaro, dal decreto legge 36/2023, il quale ha abrogato due decreti precedenti, il D.L. n.50 del 18 aprile 2016 e il D.M. 122 del 7 giugno 2017. Per quanto riguarda la tassazione, è invece necessario fare riferimento al Testo Unico sulle Imposte sui Redditi e alle Leggi di Bilancio.In questo articolo andremo ad analizzare le norme vigenti per scoprire tutto ciò che riguarda i

