Marte rocce blu sulla superficie del pianeta | le spettacolari immagini della Nasa

Roma, 8 ottobre 2024 – Il pianeta rosso è ricoperto di rocce blu. La singolare scoperta è resa possibile dal rover Perseverance della Nasa, che si trova su Marte da febbraio 2021 e ha catturato nuove immagini rilasciate dalla Nasa e riportate dalla stampa internazionale. Si tratta delle più nitide finora immortalate dalla telecamera. Il suolo marziano è punteggiato da rocce di basalto di origine vulcanica, dai particolari riflessi bluastri, nella zona che è stata ora soprannominata Mount Washburn in onore di una montagna nel Parco Nazionale americano di Yellowstone. In mezzo alle rocce blu, sorprende anche la presenza di una roccia bianca, che ha catturato l'attenzione dei ricercatori.

