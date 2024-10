Ilfattoquotidiano.it - Kanye West e Bianca Censori vicini al divorzio? “Lui è pronto a trasferirsi in Giappone ma lei non ne vuole sapere”

(Di martedì 8 ottobre 2024)e la mogliestanno per divorziare. La coppia si è raramente esposta sui social e della loro relazione non si sa molto. Dopo la fine della relazione con l’ex compagna Kim Kardashian, il rapper statunitense si era innamorato di, architetto che lavora per Yeezy, l’azienda d’abbigliamento di. Tuttavia, poco dopo il matrimonio, i due sarebbero giàalla definitiva rottura.parrebbe convinto di volersi trasferire a Tokyo, in. Il radicale cambio di vita non rientrerebbe però nei piani della moglieche, secondo quanto riportato da TMZ, sarebbe tornata in Australia dalla sua famiglia, prendendosi del tempo per riflettere. Il bivio è il seguente: seguire l’artista ino fare un passo indietro? Stando alle ultime indiscrezioni,non avrebbe intenzione di sposare il progetto di, tutt’altro.