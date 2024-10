Movieplayer.it - Jamie Lee Curtis, Vanessa Kirby e Patrick Stewart nel cast stellare del prossimo film animato di John Boorman

(Di martedì 8 ottobre 2024) È stato annunciato ildi doppiatori deld'animazione di, The Honey Wars. Una storia che l'apprezzato registaha creato per i suoi figli sta per essere trasformata in und'animazione. The Honey Wars è un racconto che il veterano registaha raccontato ai suoi figli e che ora la casa di animazione dublinese Kavaleer Productions sta sviluppando comedella durata di 90 minuti.è riuscito a raggiungere alcune star di fama internazionale per ildi The Honey Wars. I produttori sono infatti in trattative con niente di meno cheLee, Brendan Gleeson, Richard E. Grant e Jon Voight. Quel