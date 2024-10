Israele-Hamas, “la battaglia continua”. Tel Aviv nel mirino di Hezbollah e Houthi (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Passato un anno dall'inizio della guerra, Israele "continuerà a combattere" finché gli ostaggi non torneranno a casa. E così Hamas, che promette di andare avanti con "una lunga e dolorosa battaglia di logoramento con il nemico". Dopo le commemorazioni per la strage del 7 ottobre 2023, lo Stato ebraico e i terroristi palestinesi Israele-Hamas, “la battaglia continua”. Tel Aviv nel mirino di Hezbollah e Houthi L'Identità. Lidentita.it - Israele-Hamas, “la battaglia continua”. Tel Aviv nel mirino di Hezbollah e Houthi Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 8 ottobre 2024) (Adnkronos) – Passato un anno dall'inizio della guerra,"continuerà a combattere" finché gli ostaggi non torneranno a casa. E così, che promette di andare avanti con "una lunga e dolorosadi logoramento con il nemico". Dopo le commemorazioni per la strage del 7 ottobre 2023, lo Stato ebraico e i terroristi palestinesi, “la”. TelneldiL'Identità.

Israele - sanzioni Usa a “importanti finanziatori di Hamas” : uno è in Italia - Tra gli altri sanzionati, Hamid Abdullah Hussein Al-Ahmar, cittadino yemenita residente in Turchia, ex membro del parlamento per conto del partito della Fratellanza Musulmana in Yemen, descritto come uno dei più importanti sostenitori internazionali di Hamas. Si tratta di ”attori che svolgono ... (Ildenaro.it)

Israele-Hamas - “la battaglia continua”. Tel Aviv nel mirino di Hezbollah e Houthi - Due le persone rimaste ferite, ha riferito il Magen David Adom – il servizio nazionale di primo soccorso israeliano – precisando che si tratta di due donne sui 30 anni che sono state portate all’ospedale Asaf Harofeh. Sei raid israeliani avrebbero colpito la periferia sud di Beirut, riferiscono i ... (Ildenaro.it)

Israele - sanzioni Usa a “importanti finanziatori di Hamas” : uno è in Italia - Si tratta di Mohammad Hannoun: alla guida un gruppo di beneficenza denominato Charity Association of Solidarity with the Palestinian People, è accusato di aver convogliato denaro all'ala militare di Hamas sotto le mentite spoglie di aiuti umanitari Gli Stati Uniti hanno imposto nuove sanzioni su ... (Sbircialanotizia.it)