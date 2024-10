“Io e Adriana Volpe abbiamo fatto pace. Ci siamo abbracciati in tribunale commossi, come se fosse stato un assurdo equivoco”: lo rivela Giancarlo Magalli (Di martedì 8 ottobre 2024) Colpo di scena nella lunghissima diatriba tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. I dissapori tra i due hanno tenuto banco per anni e il clima a “I Fatti Vostri” non era, di certo, idilliaco. Il tribunale di Roma si è pronunciato sulla causa intentata dalla Volpe per un post sessista di Magalli. Il conduttore è stato ritenuto colpevole e dovrà pagare una multa e un risarcimento. Magalli a Il Corriere della Sera ha rivelato un retroscena: “L’altro giorno in tribunale, dopo l’ennesima e sfiancante udienza, non ne potevamo piu?. E allora ci siamo abbracciati, commossi, come se tutto fosse stato un assurdo equivoco e per me cosi? e? stato. Non volevo offendere nessuno. Anzi, con Adriana ci siamo detti che quasi quasi potremmo fare un programma assieme. Che sollievo”. Il conduttore ripercorre il periodo in cui ha avuto a che fare con una brutta malattia: “Non tutti mi sono rimasti vicino. Ilfattoquotidiano.it - “Io e Adriana Volpe abbiamo fatto pace. Ci siamo abbracciati in tribunale commossi, come se fosse stato un assurdo equivoco”: lo rivela Giancarlo Magalli Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Colpo di scena nella lunghissima diatriba tra. I dissapori tra i due hanno tenuto banco per anni e il clima a “I Fatti Vostri” non era, di certo, idilliaco. Ildi Roma si è pronunciato sulla causa intentata dallaper un post sessista di. Il conduttore èritenuto colpevole e dovrà pagare una multa e un risarcimento.a Il Corriere della Sera hato un retroscena: “L’altro giorno in, dopo l’ennesima e sfiancante udienza, non ne potevamo piu?. E allora cise tuttoune per me cosi? e?. Non volevo offendere nessuno. Anzi, concidetti che quasi quasi potremmo fare un programma assieme. Che sollievo”. Il conduttore ripercorre il periodo in cui ha avuto a che fare con una brutta malattia: “Non tutti mi sono rimasti vicino.

