Inaugura ’Ombre del passato’ Contro la violenza di genere

(Di martedì 8 ottobre 2024) Il lunedì mattina si apre con l’zione del murale ‘Ombre delrealizzato dalla street artist olandese JDL (Judith de Leeuw) su una parete della scuola primaria Bombicci, in via Turati. L’opera è il coronamento di ‘Tutta un’altra storia’, a cura di Biografilm 2024 che ha coinvolto la comunità educativa minorile Oikos e il Centro sociale 2 agosto. Si tratta di un progetto d’inclusione sociale, dedicato ai ragazzi e ragazze in situazioni di marginalità e supportato dal Quartiere Porto-Saragozza e dall’Ambasciata dei Paesi Bassi, per il progetto ‘Oltre il muro’,ladi. L’ispirazione arriva da un inche JDL ha avuto con una ragazza della comunità Oikos. "Se scappi dalle ombre del passato, mi ha detto – racconta JDL – esse ti perseguiteranno, portandoti a una vita infelice.