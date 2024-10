In Emilia-romagna il campo largo funziona, ma sarà a targhe alterne. Parla Pombeni (Di martedì 8 ottobre 2024) Abituiamoci all’idea che il campo largo – o campo progressista, come piace chiamarlo alla segretaria del Pd, Elly Schlein – sarà sempre “a targhe alterne”. E d’altra parte le prime avvisaglie di un comportamento ondivago del leader pentastellato, Giuseppe Conte, le abbiamo già avute. Partiamo dall’ultimo, significativo, fatto politico: l’incontro tra lui e il candidato governatore dell’Emilia-romagna per il centrosinistra, Michele de Pascale. Un po’ “era un passaggio obbligato”, un po’ “è la certificazione del fatto che in quella Regione, Conte non vuole perdere posizioni”. Lo dice a Formiche.net Paolo Pombeni, politologo dell’Università di Bologna e direttore della storica rivista il Mulino che Parla esplicitamente di “modello Emilia-romagna”. Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Abituiamoci all’idea che il– oprogressista, come piace chiamarlo alla segretaria del Pd, Elly Schlein –sempre “a”. E d’altra parte le prime avvisaglie di un comportamento ondivago del leader pentastellato, Giuseppe Conte, le abbiamo già avute. Partiamo dall’ultimo, significativo, fatto politico: l’incontro tra lui e il candidato governatore dell’per il centrosinistra, Michele de Pascale. Un po’ “era un passaggio obbligato”, un po’ “è la certificazione del fatto che in quella Regione, Conte non vuole perdere posizioni”. Lo dice a Formiche.net Paolo, politologo dell’Università di Bologna e direttore della storica rivista il Mulino cheesplicitamente di “modello”.

