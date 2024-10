Ilfoglio.it - Il risveglio di Giorgetti e una manovra che rinasce dalle contraddizioni

(Di martedì 8 ottobre 2024) Ilè stato brusco. Lamade-by-ha terremotato la maggioranza e la politica. Quella parola, sacrifici, ha infranto il velo dell’ipocrisia dietro il quale buona parte della politica e del paese stesso si era rifugiato. Solo un ministro prima dil’aveva pronunciata: Elsa Fornero, nel 2010, presentando la legge di stabilità di Mario Monti, in quella conferenza stampa che rimarrà nella storia della Repubblica per non essere riuscita a trattenere le lacrime. La parola che le morì in gola, spezzata dal pianto, era proprio quella: sacrificio. Le polemiche più fragorose sono arrivate dalla stessa maggioranza. Con un certo imbarazzo: il Consiglio dei ministri aveva approvato appena una settimana prima un documento – il Piano Strutturale di Bilancio – che prevede un taglio all’indebitamento di oltre 10 miliardi all’anno.