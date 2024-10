Il ponte ’declassato’: via le biciclette (Di martedì 8 ottobre 2024) "Il ponte ciclopedonale che collega Trebbo (frazione di Castel Maggiore) a Calderara non è più ciclopedonale ma solo pedonale". Lo segnala Andrea Ballandi, del Coordinamento delle 40 associazioni ciclistiche, cicloturistiche e di mobilità sostenibile che partecipano al Tavolo metropolitana della mobilità attiva. Stiamo parlando del manufatto Dallabetta che a Trebbo collega la Ciclovia del Sole (Eurovelo 7) alla Ciclovia del Reno. "Il 27 giugno scorso – dice Ballandi - abbiamo partecipato all’inaugurazione del ponte ciclopedonale a Trebbo alla presenza delle amministrazioni regionali e comunali ed era ciclopedonale. E poi giovedì scorso abbiamo scoperto nuovi cartelli che obbligano il transito con la bici a mano sul ponte, che viene di fatto declassato da ciclopedonale a pedonale". Ilrestodelcarlino.it - Il ponte ’declassato’: via le biciclette Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 8 ottobre 2024) "Ilciclopedonale che collega Trebbo (frazione di Castel Maggiore) a Calderara non è più ciclopedonale ma solo pedonale". Lo segnala Andrea Ballandi, del Coordinamento delle 40 associazioni ciclistiche, cicloturistiche e di mobilità sostenibile che partecipano al Tavolo metropolitana della mobilità attiva. Stiamo parlando del manufatto Dallabetta che a Trebbo collega la Ciclovia del Sole (Eurovelo 7) alla Ciclovia del Reno. "Il 27 giugno scorso – dice Ballandi - abbiamo partecipato all’inaugurazione delciclopedonale a Trebbo alla presenza delle amministrazioni regionali e comunali ed era ciclopedonale. E poi giovedì scorso abbiamo scoperto nuovi cartelli che obbligano il transito con la bici a mano sul, che viene di fatto declassato da ciclopedonale a pedonale".

