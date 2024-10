Il petrolio in caduta libera il Wti -46% a 7365 dollari

Il petrolio in caduta libera, il Wti -4,6% a 73,65 dollari (Di martedì 8 ottobre 2024) Il petrolio ancora in caduta libera con gli analisti che vedono timori per l'economica cinese in assenza di stimoli alla crescita. Il mercato resta volatile in attesa di eventuali sviluppi delle tensioni in Medio Oriente. Il greggio Usa scende a 73 dollari (Wti -4,6% a 73,65 dollari al barile). Il petrolio del Mare del Nord si attesta poco sopra i 77 dollari (Brent -4,3% a 77,41 dollari al barile). Quotidiano.net - Il petrolio in caduta libera, il Wti -4,6% a 73,65 dollari Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) Ilancora incon gli analisti che vedono timori per l'economica cinese in assenza di stimoli alla crescita. Il mercato resta volatile in attesa di eventuali sviluppi delle tensioni in Medio Oriente. Il greggio Usa scende a 73(Wti -4,6% a 73,65al barile). Ildel Mare del Nord si attesta poco sopra i 77(Brent -4,3% a 77,41al barile).

