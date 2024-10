Il Nobel ai microRna. Ricerca genetica avanzata nel futuro della medicina (Di martedì 8 ottobre 2024) La settimana dei Nobel è iniziata come da tradizione con l’assegnazione del premio per la medicina andato a due americani, i professori Victor Ambros e Gary Ruvkun – entrambi settantunenni e che hanno lavorato in prestigiose istituzioni quali il Massachusetts Institute of Technology e la Harvard University a Boston – per "la scoperta – dice la motivazione ufficiale – dei microRna e del loro ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale". I premiati hanno cominciato assieme ad elaborare lo studio nel 1993, proseguendolo poi negli anni successivi nei rispettivi laboratori. "La regolazione dell’espressione genica – sottolineano gli accademici di Svezia che hanno conferito il premio – consente al patrimonio genetico di una cellula, e quindi di un individuo, di esprimersi, come, quando e dove. Quotidiano.net - Il Nobel ai microRna. Ricerca genetica avanzata nel futuro della medicina Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 8 ottobre 2024) La settimana deiè iniziata come da tradizione con l’assegnazione del premio per laandato a due americani, i professori Victor Ambros e Gary Ruvkun – entrambi settantunenni e che hanno lavorato in prestigiose istituzioni quali il Massachusetts Institute of Technology e la Harvard University a Boston – per "la scoperta – dice la motivazione ufficiale – deie del loro ruolo nella regolazione genica post-trascrizionale". I premiati hanno cominciato assieme ad elaborare lo studio nel 1993, proseguendolo poi negli anni successivi nei rispettivi laboratori. "La regolazione dell’espressione genica – sottolineano gli accademici di Svezia che hanno conferito il premio – consente al patrimonio genetico di una cellula, e quindi di un individuo, di esprimersi, come, quando e dove.

