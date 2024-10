Il momento dei grandi film: da Joker a Parthenope (Di martedì 8 ottobre 2024) Procederemo in ordine d’uscita. Quindi partendo dal sequel del momento, Joker: Folie a doix di Todd Phillips. Grande film perché costato 200 milioni di dollari, ma pure per la sua pesante eredità dal primo capitolo del 2019 sia per incassi storici che per iconicità e premi (due Oscar e un Leone d’Oro), e perché dura ben oltre 2 ore – quando le sue parti drammaturgiche rimontate al netto nelle parti musicali potrebbero bastare per un cortometraggio di mezz’ora. L’elemento musical, così tanto disprezzato ora dai pollici versi, è invece la rivoluzione mancata, l’asso nella manica, geniale idea utilizzata male dall’autore, giusto in maniera espositiva. Siamo ad Arkham, manicomio criminale di massima sicurezza che nei fumetti DC Comics ha tenuto in gatta buia anche tanti villain con superpoteri come Bane e Poison Ivy. Ilfattoquotidiano.it - Il momento dei grandi film: da Joker a Parthenope Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Procederemo in ordine d’uscita. Quindi partendo dal sequel del: Folie a doix di Todd Phillips. Grandeperché costato 200 milioni di dollari, ma pure per la sua pesante eredità dal primo capitolo del 2019 sia per incassi storici che per iconicità e premi (due Oscar e un Leone d’Oro), e perché dura ben oltre 2 ore – quando le sue parti drammaturgiche rimontate al netto nelle parti musicali potrebbero bastare per un cortometraggio di mezz’ora. L’elemento musical, così tanto disprezzato ora dai pollici versi, è invece la rivoluzione mancata, l’asso nella manica, geniale idea utilizzata male dall’autore, giusto in maniera espositiva. Siamo ad Arkham, manicomio criminale di massima sicurezza che nei fumetti DC Comics ha tenuto in gatta buia anche tanti villain con superpoteri come Bane e Poison Ivy.

Come finisce il film Il momento di uccidere : Carl Lee viene assolto? - Il finale della pellicola, che abbiamo analizzato accuratamente in questo articolo, si concentra sul verdetto del processo di Carl Lee Hailey (Samuel L. Jackson). Il momento di uccidere (A Time to Kill), uscito nel 1996, è un legal thriller diretto da Joel Schumacher e basato sull’omonimo romanzo ... (Cinemaserietv.it)

Hugh Grant svela quale film ha cambiato la sua carriera in un momento in cui era "completamente bloccato" - Il momento difficile Ricordando quanto accaduto un decennio fa, Hugh Grant ha spiegato: "Ero completamente bloccato. Hugh Grant ha svelato quale film considera essenziale per l'inizio di una seconda fase della sua carriera dopo una serie di flop ai box office. L'attore Hugh Grant ha ricordato ... (Movieplayer.it)

I 10 migliori film d'avventura per un momento d'evasione da brivido - Alieni. È un'avventura senza tempo che è stata replicata, beh. Alieni con le extension. Il mago di Oz (1939) THE WIZARD OF OZ, from left: Jack Haley, Ray Bolger, Judy Garland, Bert Lahr, 1939 Il mago di Oz (1939) Courtesy Everett CollectionUn tornado fa precipitare Judy Garland in un mondo onirico ... (Gqitalia.it)