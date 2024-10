Iodonna.it - Il documento, dove si sostiene con forza la pratica, fornisce alle strutture e al personale sanitario, indicazioni sulle buone pratiche assistenziali postnatali, che riguardano le coppie madre-neonato

(Di martedì 8 ottobre 2024) Quando si avvicina il momento del parto, le future mamme cercano di raccogliere tutte le informazioni necessarie per la scelta dell’ospedale o della clinica in cui far nascere il proprio bambino. Durante queste ricerche, molto spesso una delle opzioni che porta a decidere per una o per l’altra struttura, è la presenza o meno della possibilità di tenere nella propria stanza il bambino dopo il parto, giorno e notte, senza limiti di orario. Questa possibilità, importante per le mamme, è fondamentale anche per il Ministero della Salute.