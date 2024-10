Lopinionista.it - I mercatini di Natale, la 51esima edizione a Innsbruck

Leggi tutta la notizia su Lopinionista.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Mercatino diMarktplatz ©TourismusDanijel JovanovicDal 15 al 6 gennaiosi trasformerà in un vero e proprio paese delle meraviglie tra tradizioni e modernità– Anche quest’anno, dal 15 novembre al 6 gennaio,si trasformerà in un vero e proprio paese delle meraviglie in cui l’atmosfera delle tradizioni austriache si fonderà con la modernità e l’arte delle luminarie. Oltre agli attesissimidigiunti alla 51°, al 30° anniversario del mercatino di Marktplatz e allo spettacolare parco di luci “Lumagica”, la Perla del Tirolo accoglierà i suoi ospiti con l’incanto di sfilate di angeli e corse di diavoli, musical e cori, presepi viventi, trenini e un Carillon della Pace con 48 campane, per culminare con le proposte per un Capodanno indimenticabile.