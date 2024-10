Gaza, le esplosioni visibili dal sud di Israele (Di martedì 8 ottobre 2024) L’esercito israeliano ha colpito Gaza, l’esplosione era visibile fino a sud di Israele. I palestinesi hanno ricevuto un altro ordine di evacuazione dall’idf che ha lanciato un’operazione di terra a un anno dall’inizio della guerra con Hamas. Almeno 15 persone, tra cui due donne e quattro bambini, sono state uccise martedì nei combattimenti a Jabaliya. Le truppe hanno recuperato una grande quantità di armi, tra cui granate e fucili. Lapresse.it - Gaza, le esplosioni visibili dal sud di Israele Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L’esercito israeliano ha colpito, l’esplosione era visibile fino a sud di. I palestinesi hanno ricevuto un altro ordine di evacuazione dall’idf che ha lanciato un’operazione di terra a un anno dall’inizio della guerra con Hamas. Almeno 15 persone, tra cui due donne e quattro bambini, sono state uccise martedì nei combattimenti a Jabaliya. Le truppe hanno recuperato una grande quantità di armi, tra cui granate e fucili.

