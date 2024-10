F1 Colapinto a caccia di un sedile | Sainz mi ha tolto il posto

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 8 ottobre 2024) Franco, attuale pilota della Williams dopo la separazione del team inglese da Logan Sargeant, è adi unper la prossima stagione. Il giovane argentino, che ha debuttato dopo la pausa estiva, ha dimostrato un buon ritmo, ma non può contare di rimanere in Williams, con la squadra che ha già scelto Alex Albon e Carloscome propri scudieri per il 2025. Il talento sudamericano, invitato a ‘El Hormiguero’, un programma televisivo spagnolo, ha raccontato la sua avventura nel Circus, partendo da Fernando Alonso: “Potrebbe essere mio padre“, sentenzia, 22 anni più giovane del numero 14. Poi un commento su: “Ha preso il mio, il tuo connazionale“, ha detto, riferendosi direttamente a Pablo Motos, conduttore del programma: “Vai da lui, Carlitos, digli di andare in un’altra squadra“.