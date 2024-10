Due sorelle partoriscono lo stesso giorno nello stesso ospedale ad Acquaviva delle Fonti (Di martedì 8 ottobre 2024) Lunedì 7 ottobre 2024 rimarrà una data scolpita nella mente e nel cuore di due sorelle che hanno partorito nello stesso giorno e nello stesso ospedale. Un giorno davvero indimenticabile per Angela e Grazia Casamassima, una femminuccia per la prima e un maschietto per la seconda. Una giornata davvero particolare anche per l'ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti in provincia di Bari e per il personale Feedpress.me - Due sorelle partoriscono lo stesso giorno nello stesso ospedale ad Acquaviva delle Fonti Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di martedì 8 ottobre 2024) Lunedì 7 ottobre 2024 rimarrà una data scolpita nella mente e nel cuore di dueche hanno partorito. Undavvero indimenticabile per Angela e Grazia Casamassima, una femminuccia per la prima e un maschietto per la seconda. Una giornata davvero particolare anche per l'Miulli diin provincia di Bari e per il personale

