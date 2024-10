Ddl enti locali, Giambona: “Su quote di genere nelle giunte comunali la maggioranza Schifani ascolti il Pd” (Di martedì 8 ottobre 2024) “La seduta odierna della Commissione Affari Istituzionali ci ha visti impegnati nell’esame degli emendamenti che saranno presentati in aula per il Disegno di Legge sulla riforma degli enti locali siciliani. Come Pd chiediamo e ci impegneremo affinché venga approvato in aula il nostro emendamento Messinatoday.it - Ddl enti locali, Giambona: “Su quote di genere nelle giunte comunali la maggioranza Schifani ascolti il Pd” Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di martedì 8 ottobre 2024) “La seduta odierna della Commissione Affari Istituzionali ci ha visti impegnati nell’esame degli emendamche saranno presentati in aula per il Disegno di Legge sulla riforma deglisiciliani. Come Pd chiediamo e ci impegneremo affinché venga approvato in aula il nostro emendamento

Il governo studia altri tagli agli enti locali. L'altolà dell'Anci : "Insostenibile - in dieci anni abbiamo già contribuito per 14 miliardi" - Stiamo facendo il nostro lavoro anche sulla realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza pur con tutte le difficoltà che un piano straordinario di questo genere ha". "A questo fine", continua il documento, "potrebbe essere previsto un contributo al bilancio dello Stato da parte dei ...

Piano strutturale di bilancio - Bankitalia e Upb : "Pil più basso rispetto alle stime del governo". Corte dei Conti : "Serviranno scelte difficili". Gli enti locali : "No a tagli" - "Un'ipotesi sarebbe quella di prevedere un accantonamento sui bilanci, ma anche questo sarebbe un forte vincolo per i comuni che non potrebbero affrontare spese per esempio sul sociale". Parimenti irricevibile è l'obbligo di incremento dell'importo del disavanzo da ripianare nell'esercizio per gli ...

Ddl enti locali - insorgono le donne di Confcooperative Sicilia : "No ai limiti in giunta" - "La presenza delle donne nei luoghi di potere, in cui si assumono le decisioni che riguardano la nostra terra, deve trovare porte spalancate, non strade sbarrate 'per legge'. Quest'involuzionismo ci preoccupa e dispiace". La Commissione dirigenti cooperatrici di Confcooperative Sicilia contesta...