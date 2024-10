Oasport.it - Danilo Gallinari spera di restare in NBA per la 17ma stagione: “È difficile, c’è un ricambio molto veloce”

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di martedì 8 ottobre 2024), attualmente free agent, è alla ricerca di una squadra per poter disputare la sua diciassettesimaconsecutiva in NBA. Un’impresa non banale per il cestista italiano, reduce da un travagliato 2023-2024 in cui ha giocato in tre franchigie diverse (Washington Wizards, Detroit Pistons ed infine Milwaukee Bucks) prima di vivere una breve e deludente estate con la maglia azzurra. “Solo 80 giocatori nella storia della NBA sono stati capaci di avere una carriera che è durata 17 o più anni. Diventare l’81mo mi farebbe onore e mi rende orgoglioso poterci provare. Èperò, soprattutto in un mondo come quello NBA dove la durata media di una carriera non arriva a 5 anni“, dichiara il Gallo in un’intervista concessa a Sky Sport. “C’è un, ogni anno arrivano nuovi giocatori,nella lega è complicato.