Dalle acque inquinate della Senna al recupero dei coralli Paltrinieri | Parto con Rossella Ecologia e ambiente mi appassionano

Ci è tornato a Parigi, Gregorio Paltrinieri. Lì dove ha conquistato la sua quinta medaglia alle Olimpiadi, lo storico argento nei 1500 stile libero dopo il bronzo negli 800. Lì dove però è arrivata anche la delusione della 10 km nuotata nelle acque torbide della Senna. Nel fiume delle polemiche, per i livelli rischiosi di Escherichia Coli e non solo, Paltrinieri non è riuscito a conquistare un successo tanto desiderato. "Rivedere Parigi è stato un effetto stranissimo, mi ha fatto venire la sensazione di tornare in gare: quanto avrei voluto fare un'altra 10 km", ha raccontato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Ora però il campione italiano del nuoto vuole a lasciarsi tutto alle spalle, staccare la spina e dedicarsi ad altro: una vacanza-impegno insieme alla compagna Rossella Fiamingo, olimpionica a squadre nella spada, nelle acque (queste limpide) di Tahiti.

