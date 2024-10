Cremonese, scelto Corini per sostituire Stroppa: sarà il nuovo allenatore (Di martedì 8 ottobre 2024) La scelta della Cremonese di affidare la panchina del club grigiorosso a Eugenio Corini dopo l’esonero di Stroppa. I dettagli Dopo l’ufficialità dell’esonero di Giovanni Stroppa, la Cremonese ha già scelto il suo nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la dirigenza grigiorossa avrebbe infatti deciso di puntare su Eugenio Calcionews24.com - Cremonese, scelto Corini per sostituire Stroppa: sarà il nuovo allenatore Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 8 ottobre 2024) La scelta delladi affidare la panchina del club grigiorosso a Eugeniodopo l’esonero di. I dettagli Dopo l’ufficialità dell’esonero di Giovanni, laha giàil suo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, la dirigenza grigiorossa avrebbe infatti deciso di puntare su Eugenio

Cittadella - benedetta sosta! Si spera nei recuperi di Negro - Tronchin e Tessiore. Cremonese - Stroppa esonerato - Sosta all'insegna delle riflessioni e della concentrazione in casa Cittadella. C'è da analizzare le ultime difficili settimane, culminate con la pesante sconfitta del Mapei Stadium, c'è. . . . La ripresa del lavoro cominciata con un giorno d'anticipo rispetto ai programma, già lunedì, prosegue ... (Padovaoggi.it)

La Cremonese esonera Stroppa : un ex Palermo tra i candidati per la sostituzione|Calciomercato - Il club grigiorosso desidera ringraziare l’allenatore e il suo staff per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona“. Questo risultato, insieme a tutti gli altri raccolti da inizio stagione, sono stati fatali all’ex allenatore ... (Justcalcio.com)

Cremonese - esonerato Stroppa : c’è Corini in pole position - Il club desidera ringraziare l'allenatore e il suo staff per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro quotidiano svolto sin dal loro arrivo a Cremona”. Dopo otto giornate, lascia la squadra in zona playoff, a otto punti di distanza dal primo posto e a cinque dal secondo, ... (Sport.quotidiano.net)