Corte costituzionale, opposizioni non partecipano al voto (Di martedì 8 ottobre 2024) Le opposizioni hanno deciso di non partecipare al voto del Parlamento in seduta comune sul giudice della Corte costituzionale. La scelta è stata formalizzata dalle assemblee dei gruppi parlamentari del Pd di Camera e Senato, riuniti a Montecitorio, dai gruppi parlamentari del M5S che non ritireranno la scheda, da +Europa e da Azione. Italia Viva aveva già annunciato la mancata partecipazione. Intervistata da SkyTg24, Elly Schlein ha detto "Davanti a una forzatura della maggioranza noi non parteciperemo a questa forzatura, non parteciperemo al voto. Sulla composizione della Corte costituzionale è prevista una maggioranza rafforzata per favorire l'individuazione di profili alti e il dialogo tra maggioranza e opposizione, che c'è sempre stato – ha spiegato la segretaria del Pd – Abbiamo appreso dal giornale che la maggioranza andava dritta senza coinvolgerci.

