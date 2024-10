Commissione inchiesta Covid, familiari vittime: "Calcolato tra morti per virus chi è deceduto a causa dei polmoni perforati da alti flussi di ossigeno" (Di martedì 8 ottobre 2024) La Commissione d’inchiesta sul Covid è partita e martedì 8 ottobre 2024 è stato il giorno dell'audizione dei familiari delle vittime che hanno spiegato quanto accaduto ai loro parenti negli ospedali o a casa. "Con il Covid ci è stata rubata la dignità, anche da morti. Cosa c’è di umano nel vietare d Ilgiornaleditalia.it - Commissione inchiesta Covid, familiari vittime: "Calcolato tra morti per virus chi è deceduto a causa dei polmoni perforati da alti flussi di ossigeno" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Lad’sulè partita e martedì 8 ottobre 2024 è stato il giorno dell'audizione deidelleche hanno spiegato quanto accaduto ai loro parenti negli ospedali o a casa. "Con ilci è stata rubata la dignità, anche da. Cosa c’è di umano nel vietare d

