Colleferro | Segni. Nubifragio. Su Via Traiana un blocco di terra si è staccato dalla parete terrosa fermandosi sugli appositi gabbioni. Ripristinata la regolare percorrenza (Di martedì 8 ottobre 2024) Cronache Cittadine Colleferro Segni – A causa del violento Nubifragio che si è riversato sull’intera area, su Via Traiana tra Colleferro L'articolo Colleferro Segni. Nubifragio. Su Via Traiana un blocco di terra si è staccato dalla parete terrosa fermandosi sugli appositi gabbioni. Ripristinata la regolare percorrenza Cronache Cittadine. Cronachecittadine.it - Colleferro | Segni. Nubifragio. Su Via Traiana un blocco di terra si è staccato dalla parete terrosa fermandosi sugli appositi gabbioni. Ripristinata la regolare percorrenza Leggi tutta la notizia su Cronachecittadine.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Cronache Cittadine– A causa del violentoche si è riversato sull’intera area, su ViatraL'articolo. Su Viaundisi èlaCronache Cittadine.

Maltempo e allerta meteo rossa oggi in Liguria e Lombardia, a Genova esonda il fiume, scuole chiuse a Bergamo - Interventi anche Milano nel fiume Lambro dove i vigili del fuoco sono intervenuti per liberare il fiume da alcuni tronchi d'albero che ostruivano il flusso delle acque proprio in vista dei temporali. (fanpage.it)

Un martedì con nubifragi e rischio allagamenti. Allerta rossa in Liguria e nella Bergamasca - Una forte perturbazione investirà quasi tutta la Penisola. Timori nel Levante ligure e sulle Orobie. Allerta arancione in 7 regioni, gialla in 13 ... (corriere.it)

Meteo: Italia a metà, tra maltempo e caldo anomalo - Da un lato, il ritorno di un caldo quasi estivo, dall’altro, il crescente rischio di fenomeni estremi come nubifragi e possibili alluvioni. Il mese di settembre ha già mostrato segni di cambiamento, ... (meteogiornale.it)