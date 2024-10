Gamberorosso.it - Colazione senza lattosio: dove trovare dolci, cornetti e cappuccini migliori a Roma

(Di martedì 8 ottobre 2024) Mangiare un buon cornettoburro, oggi, non è più un'utopia. La scelta vegetale si fa più ampia, e in generale l'attenzione all'intolleranza alè alta, soprattutto considerando che si tratta di un piccolo problema che accomuna molte persone. Farecon un buon cappuccino(o vegetale) e un cornettoburro è possibile: ecco alcuni degli indirizzidi. Lecolazioni per intolleranti alJulietta Pastry & Lab Julietta è la seconda creatura di Valentina de Matteis, fondatrice del vicino ristorante Romeow Cat Bistrot, una dispensa di conserve, formaggi vegetali, fermentati, kombucha, ma soprattutto la più giovane edubbio migliore pasticceria vegana di