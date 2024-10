Thesocialpost.it - Clamoroso: l’Inter vuole Daniel Maldini, Ausilio in missione

(Di martedì 8 ottobre 2024) Proprio nel giorno in cuiha rilasciato la sua prima intervista a Coverciano, dopo essere stato convocato in Nazionale da Luciano Spalletti a ripercorrere le orme del nonno Cesare e di papà Paolo, arriva una clamorosa indiscrezione legata al calciomercato. Sì, perché secondo le voci che circolano sempre più insistentemente il giovane campione ora in forza al Monza sarebbe nel mirino delal: un matrimonio che se davvero si consumasse sarebbe visto come un “sacrilegio” dai tifosi rossoneri, viso che il padre e il nonno dihanno scritto pagine fondamentali della storia del Milan. Eppure il giovane trequartista neo-convocato azzurro sarebbe davvero nel mirino dei nerazzurri, come ha riferito una fonte importante: Sportmediaset.