Ciclismo Tre Valli Varesine 2024 cancellata | cosa è successo

L'edizione 2024 della Tre Valli Varesine maschile è stata ufficialmente cancellata. Condizioni meteorologiche proibitive sin dalla prime ore del mattino, con la prova femminile caratterizzata da una pioggia torrenziale. La decisione iniziale, per quanto riguarda la gara maschile, era stata quella di togliere un paio di giri e quindi ridurre di circa 30 chilometri la corsa. Gli atleti sono partiti attorno alle 12:30, ma alle 14:00, quando è passato sotto il traguardo di Varese per la terza volta, il gruppo ha deciso di fermarsi e non correre ulteriori rischi. Nessuna discussione di alcun tipo, decisione presa in autonomia dagli atleti e le squadre si sono dirette nel giro di pochi minuti avviate verso i rispettivi bus. Seguiranno senz'altro delle polemiche.