Carceri, detenuto si suicida a Vigevano: è 74esimo da inizio anno (Di martedì 8 ottobre 2024) Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria, ha annunciato l’ennesimo suicidio nelle Carceri italiane. “Magrebino, sui 40 anni d’età, un residuo di pena prossimo a un anno, ma ha deciso di finire di espiarla ieri sera verso le 20.00 impiccandosi nella sua cella della Casa di Reclusione di Vigevano. Si tratta del 74esimo detenuto suicida dall’inizio dell’anno, cui bisogna aggiungere 7 appartenenti alla Polizia penitenziaria che, altresì, si sono tolti la vita. Una strage senza fine e senza precedenti, rispetto alla quale la politica non pone alcun argine concreto”, ha dichiarato De Fazio. Lapresse.it - Carceri, detenuto si suicida a Vigevano: è 74esimo da inizio anno Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria, ha annunciato l’ennesimo suicidio nelleitaliane. “Magrebino, sui 40 anni d’età, un residuo di pena prossimo a un, ma ha deciso di finire di espiarla ieri sera verso le 20.00 impiccandosi nella sua cella della Casa di Reclusione di. Si tratta deldall’dell’, cui bisogna aggiungere 7 appartenenti alla Polizia penitenziaria che, altresì, si sono tolti la vita. Una strage senza fine e senza precedenti, rispetto alla quale la politica non pone alcun argine concreto”, ha dichiarato De Fazio.

