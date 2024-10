Call of Duty: Black Ops 6, un trailer riassume la storia dei precedenti capitoli di Black Ops (Di martedì 8 ottobre 2024) Activision ha pubblicato un nuovo trailer di Call of Duty: Black Ops 6 volto a riepilogare la storia di Black Ops, partendo ovviamente dai primi capitoli della serie così da consentire ai fan di gustarsi immediatamente la campagna del nuovo gioco, capendo immediatamente tutti i collegamenti con le storie precedenti. Appena poche ore dopo la pubblicazione del frenetico e spettacolare trailer di lancio, Treyarch e Raven Software hanno deciso di fornire un prezioso aiuto alla community, riavvolgendo sostanzialmente il nastro e raccontando gli eventi principali che hanno contraddistinto le campagne dei precedenti Black Ops. Game-experience.it - Call of Duty: Black Ops 6, un trailer riassume la storia dei precedenti capitoli di Black Ops Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Activision ha pubblicato un nuovodiofOps 6 volto a riepilogare ladiOps, partendo ovviamente dai primidella serie così da consentire ai fan di gustarsi immediatamente la campagna del nuovo gioco, capendo immediatamente tutti i collegamenti con le storie. Appena poche ore dopo la pubblicazione del frenetico e spettacolaredi lancio, Treyarch e Raven Software hanno deciso di fornire un prezioso aiuto alla community, riavvolgendo sostanzialmente il nastro e raccontando gli eventi principali che hanno contraddistinto le campagne deiOps.

