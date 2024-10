Ilrestodelcarlino.it - Bufera sul cimitero: "Restyling nei tempi"

(Di martedì 8 ottobre 2024) I lavori presso ildi Cattolica, dove da qualche giorno vi sono pure alcune aree transennate, con accesso vietato ai parenti dei defunti e visitatori dell’impianto, sono al centro delle preoccupazioni di cittadini e forze politiche negli ultimi giorni. In particolare le recenti dichiarazioni del consigliere comunale della Lega, Marco Cecchini, che ha ribadito i disagi per tale situazione, lamentando anche la mancanza di un’adeguata manutenzione, con scarsità di risorse investite, ha provocato l’immediata reazione dell’amministrazione comunale che ora interviene sullo stato dell’intervento in un impianto cittadino da oltre 15.000 loculi e sempre più complesso nella sua gestione. "Sulabbiamo previsto un investimento di 200mila euro per il 2024. Cinquantamila euro sono già stati messi a terra e ora ci prepariamo a bandire l’appalto per gli altri 150mila euro.