Banche Elderson Bce | fusioni transfrontaliere possono aiutare

(Di martedì 8 ottobre 2024) Roma, 8 ott. (askanews) – Come vigilanza bancaria europea, alla Bce “siamo stati chiarissimi sul fatto che i consolidamenti trans frontalieriessere uno strumento per ulteriore integrazione del settore bancario europeo, e lo sosteniamo fermamente. I consolidamentianchesu problemi di lungo periodo, come la bassa redditività. Ciò non di meno, leimplicano sempre rischi e come autorità di vigilanza dobbiamo valutarle attentamente”, applicando sempre le regole. Così Frank, che oltre a sedere nel Comitato esecutivo della Bce è anche vicepresidente del ramo di vigilanza bancaria della stessa istituzione, ha risposto a una domanda sul caso UniCredit-Commerzbank, in una intervista al quotidiano sloveno Delo.ha puntualizzato che le sue considerazioni erano in termini generali e non riferite ad un caso specifico.