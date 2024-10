Ascolti TV | Lunedì 7 Ottobre 2024 (Di martedì 8 ottobre 2024) Nella serata di ieri, Lunedì 7 Ottobre 2024, su Rai1 il finale di Brennero ha interessato .000 spettatori pari al % di share (gli Ascolti di tutte le puntate). Su Canale5 la settima puntata di Grande Fratello 18 ha raccolto .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Lo Spaesato intrattiene .000 spettatori pari al %. Su Italia1 Lucy incolla davanti al video .000 spettatori (%). Su Rai3 la seconda puntata di Lo Stato delle Cose segna .000 spettatori e il %. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Speciale TGLA7 sulla situazione in Medio Oriente raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 Il Giustiziere della Notte ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove Femmine contro Maschi raduna .000 spettatori (%). Sul 20 Jurassic Park fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 Escape Room è scelto da .000 spettatori (%). Davidemaggio.it - Ascolti TV | Lunedì 7 Ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di martedì 8 ottobre 2024) Nella serata di ieri,, su Rai1 il finale di Brennero ha interessato .000 spettatori pari al % di share (glidi tutte le puntate). Su Canale5 la settima puntata di Grande Fratello 18 ha raccolto .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Lo Spaesato intrattiene .000 spettatori pari al %. Su Italia1 Lucy incolla davanti al video .000 spettatori (%). Su Rai3 la seconda puntata di Lo Stato delle Cose segna .000 spettatori e il %. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 Speciale TGLA7 sulla situazione in Medio Oriente raggiunge .000 spettatori e il %. Su Tv8 Il Giustiziere della Notte ottiene .000 spettatori con il %. Sul Nove Femmine contro Maschi raduna .000 spettatori (%). Sul 20 Jurassic Park fa sintonizzare .000 spettatori (%). Su Rai4 Escape Room è scelto da .000 spettatori (%).

