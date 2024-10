Velvetmag.it - Allerta NATO su un Boeing 787

(Di martedì 8 ottobre 2024) Lunedì 7 ottobre la tranquilla rotta di un787, in volo verso Roma, ha subito una drammatica svolta quando l’aereo ha perso il contatto radio con i controllori del traffico aereo. Questo evento ha innescato immediatamente il protocollo di, con due caccia F-35 che si sono alzati in volo dalla base di Amendola, in Puglia, per intercettare l’aereo civile. Perdita di comunicazione L’episodio ha avuto origine quando il787, operante su una rotta internazionale, ha smesso di rispondere alle comunicazioni radio per diversi minuti, un segnale che, secondo le procedure di sicurezza aerea, richiede un intervento tempestivo. Il sistema di difesamonitora costantemente le rotte aeree sopra l’Europa, pronto ad attivarsi in caso di eventi sospetti che possano minacciare la sicurezza dei cieli.