U 21 Nunziata Gara fondamentale contro l’Irlanda

ROMA (ITALPRESS) – La Nazionale Italiana Under 21 si prepara a compiere l'ultimo passo per la qualificazione agli Europei 2025 di categoria. Gli azzurrini guidati dal commissario tecnico Carmine Nunziata, dopo le vittorie conquistate lo scorso mese contro San Marino e Norvegia, potranno staccare il pass per la rassegna continentale ottenendo un solo punto nell'ultima giornata del girone A. Dopo un test contro il Livorno, in programma giovedì, la selezione italiana scenderà in campo martedì 15 ottobre alle ore 18:30 al Nereo Rocco di Trieste per affrontare l'Irlanda. La certezza aritmetica della qualificazione degli azzurrini, però, potrebbe arrivare già venerdì 11 ottobre in caso di successo della Norvegia contro l'Irlanda, che renderebbe la sfida successiva soltanto una passerella per i ragazzi di Carmine Nunziata.

