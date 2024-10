“Tutti in campo per la salute mentale”: l’Asl Roma 3 fa tappa a Corviale (Di lunedì 7 ottobre 2024) Roma, 7 ottobre 2024 – “Tutti in campo per la salute mentale” è lo slogan scelto dall’Asl Roma 3 per celebrare la Giornata Mondiale della salute mentale ed è anche il nome dell’evento, una partita di calcio, che si svolgerà giovedì 10 ottobre al campo dei Miracoli di Corviale a Roma alle ore 10. A sfidarsi sul rettangolo di gioco della struttura, simbolo di legalità, inclusione e riscatto sociale, ci saranno gli utenti dei Centri diurni, i medici e gli operatori sanitari della ASL Roma 3. “I ragazzi dei Centri Diurni e anche le loro famiglie sono spesso ospiti di questa struttura e in occasione della Giornata Mondiale della salute mentale hanno deciso di scendere Tutti in campo insieme, a dimostrazione che per vincere la partita contro il disagio mentale occorre gioco di squadra”, commenta Francesca Milito, Direttore Generale ASL Roma 3. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – “inper la” è lo slogan scelto dal3 per celebrare la Giornata Mondiale dellaed è anche il nome dell’evento, una partita di calcio, che si svolgerà giovedì 10 ottobre aldei Miracoli dialle ore 10. A sfidarsi sul rettangolo di gioco della struttura, simbolo di legalità, inclusione e riscatto sociale, ci saranno gli utenti dei Centri diurni, i medici e gli operatori sanitari della ASL3. “I ragazzi dei Centri Diurni e anche le loro famiglie sono spesso ospiti di questa struttura e in occasione della Giornata Mondiale dellahanno deciso di scendereininsieme, a dimostrazione che per vincere la partita contro il disagiooccorre gioco di squadra”, commenta Francesca Milito, Direttore Generale ASL3.

Convegni e workshop per “La salute dal campo alla tavola” - Sono previste, inoltre, pratiche sportive all’aperto, attraverso l’utilizzo di attrezzature all’aperto messe a disposizione sul territorio: una valida opportunità per godere dei benefici dell’esercizio fisico e favorire un continuo contatto delle persone con la natura. Amo. it. Fino al 6 ottobre ... (Ildenaro.it)

Oroscopo - l’eclissi solare del 2 ottobre risuona nelle nostre vite. Per il Toro la salute è la vera ricchezza - per la Vergine entra in campo Giove retrogrado - I segni mutabili (Gemelli, Vergine, Sagittario, Pesci) sentiranno maggiormente l’influenza di questa energia, con l’invito a rivalutare i propri desideri e convinzioni. Questa eclissi, il 2 ottobre, segna l’inizio di un nuovo ciclo, chiedendoci di rilasciare vecchie abitudini e relazioni che non ... (Ilfattoquotidiano.it)

Ottobre si tinge di rosa - anche il Campus Bio-Medico in campo per salute donna - Roma, 30 set. (Adnkronos Salute) - Sensibilizzare le donne e la popolazione in generale sull’importanza di una prevenzione regolare. È questo l’obiettivo delle numerose iniziative dedicate alla salute femminile che la Fondazione Policlinico universitario Campus Bio-Medico ha previsto a favore ... (Ilgiornaleditalia.it)