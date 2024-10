Trofeo Emmeti Soliera trionfa Stadium piega l’Ama San Martino

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Vanno entrambi in provincia, come era più o meno prevedibile, i successi nelle due finali del doppioClima di volley maschile, che si sono conclusi sabato sera in due impianti cittadini: alle Marconi la Tecnoarmet150 ha rispettato il facile pronostico, aggiudicandosi la manifestazione riservata alle squadre di serie C, battendo 3-0 Cavezzo, mentre nella finalina l’Ottica Dalpasso VGModena Volley ha battuto 3-1 la matricola Artiglio Modena. Più combattuta la finalissima del torneo di serie B, dove laha confermato si aver superato le difficoltà di fine Settembre, vendicando controS.la sconfitta nel girone di qualificazione, che ne aveva messo addirittura in discussione l’approdo in finale.