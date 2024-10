Ternana, arriva il deferimento al Tribunale Nazionale: in arrivo la penalizzazione in graduatoria (Di lunedì 7 ottobre 2024) Un deferimento inevitabile per la Ternana, scaturito a seguito dei controlli effettuati dalla CoViSoc. La commissione di vigilanza ha terminato il lavoro di monitoraggio, previsto a seguito di ogni singola scadenza federale, in questo caso riferibile al 16 settembre. Come era ampiamente previsto Ternitoday.it - Ternana, arriva il deferimento al Tribunale Nazionale: in arrivo la penalizzazione in graduatoria Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Uninevitabile per la, scaturito a seguito dei controlli effettuati dalla CoViSoc. La commissione di vigilanza ha terminato il lavoro di monitoraggio, previsto a seguito di ogni singola scadenza federale, in questo caso riferibile al 16 settembre. Come era ampiamente previsto

