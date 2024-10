Nerdpool.it - Sergio Bonelli Editore presenta “I BASTARDI DI PIZZOFALCONE. IL SEGRETO DI MARTINA E ALTRE STORIE” di Maurizio De Giovanni

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Debutterà l’11 ottobre in libreria e fumetteria IDI. ILDI, il volume a fumetti didecon la sceneggiatura di Claudio Falco eBrancato e i disegni di Carmelo Zagaria. Come agiscono nella loro quotidianità idi? Come sono arrivati a essere una squadra e quali segreti si nascondono nelle loro vite? Cosa li spinge a indagare nel passato di un losco imprenditore e nei racconti di una dodicenne che svela in un tema di avere subito innominabili violenze? Perché a Napoli il mese di maggio si manifesta sempre in maniera rabbiosa? Tre avventure a fumetti avvincenti, “Maggio”, “Ildi” e “Noi siamo i ‘’, con protagonisti i personaggi creati dade