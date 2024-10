Ritrovato a Vicenza Davide Piccinali, il medico del San Raffaele sparito ieri: "Sta bene" (Di lunedì 7 ottobre 2024) È stato Ritrovato a Vicenza, Davide Piccinali, il 39enne medico specializzando del San Raffaele di Milano, bresciano di nascita, che era scomparso da venerdì. Ad annunciarlo all’Ansa è stato il fratello Dario. «È a Vicenza, si era registrato in un hotel. Siamo insieme e sta bene» ha detto Dario Piccinali, il fratello del medico bresciano. Cosa era accaduto I primi a preoccuparsi ieri sono stati Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di lunedì 7 ottobre 2024) È stato, il 39ennespecializzando del Sandi Milano, bresciano di nascita, che era scomparso da venerdì. Ad annunciarlo all’Ansa è stato il fratello Dario. «È a, si era registrato in un hotel. Siamo insieme e sta» ha detto Dario, il fratello delbresciano. Cosa era accaduto I primi a preoccuparsisono stati

