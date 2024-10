Ranking Wta aggiornato a lunedì 7 ottobre 2024: Gauff supera Paolini e Rybakina (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il nuovo Ranking Wta aggiornato a lunedì 7 ottobre 2024, al termine dell’importante appuntamento di Pechino. Si è giocato il penultimo ‘1000’ della stagione, spalmato su due settimane, e ci sono molti movimenti in classifica da segnalare considerati i tanti punti che erano in palio nella capitale cinese. Coco Gauff torna a vincere e grazie al risultato messo a segno guadagna due posizioni, tornando numero 4 dietro la connazionale Jessica Pegula e superando sia Elena Rybakina che Jasmine Paolini. Qinwen Zheng non fa passi in avanti a livello di posizioni, ma guadagna punti molto importanti per la corsa alle WTA Finals di Riyadh. Perde alcune posizioni Lucia Bronzetti, che con Sara Errani dovrà difendere questo piazzamento in top-100 nelle ultime settimane di questa stagione. Nelle retrovie continuano a guadagnare sia Giorgia Pedone che Nuria Brancaccio. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il nuovoWta, al termine dell’importante appuntamento di Pechino. Si è giocato il penultimo ‘1000’ della stagione, spalmato su due settimane, e ci sono molti movimenti in classifica da segnalare considerati i tanti punti che erano in palio nella capitale cinese. Cocotorna a vincere e grazie al risultato messo a segno guadagna due posizioni, tornando numero 4 dietro la connazionale Jessica Pegula endo sia Elenache Jasmine. Qinwen Zheng non fa passi in avanti a livello di posizioni, ma guadagna punti molto importanti per la corsa alle WTA Finals di Riyadh. Perde alcune posizioni Lucia Bronzetti, che con Sara Errani dovrà difendere questo piazzamento in top-100 nelle ultime settimane di questa stagione. Nelle retrovie continuano a guadagnare sia Giorgia Pedone che Nuria Brancaccio.

