Ranieri OTTIMISTA: «Fiorentina, ora puoi rialzarti alla grande! Le POLEMICHE sull'ARBITRO…»

Le dichiarazioni del difensore della Fiorentina Ranieri tra soddisfazione ed evidenziare le cose buone viste contro il Milan

Luca Ranieri, difensore della Fiorentina, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni ancora sulla vittoria contro il Milan. LE PAROLE – «Fatta la miglior partita della stagione, cambierà la nostra stagione. Ci voleva del tempo dopo tutti questi cambiamenti,

