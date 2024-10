Punk e rock in tour per il Friuli: inizia Suns Europe! (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ci siamo! È tutto pronto per la decima edizione di Suns Europe, il festival delle arti in lingua minorizzata organizzato annualmente dalla cooperativa Informazione Friulana, editrice di Radio Onde Furlane – con il sostegno finanziario della Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, dell’ARLeF – Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane, del Comune di Udine e della Fondazione Friuli e la collaborazione di numerosi altri soggetti pubblici e privati. Dopo l’annuncio delle date e dei gruppi che scalderanno il Teatro Nuovo Giovanni da Udine nella serata di sabato 19 ottobre (i biglietti sono acquistabili su www.vivaticket.it, nelle rivendite autorizzate e alla biglietteria del Teatro dal 10 ottobre) iniziano gli eventi che animeranno ben sei Comuni del Friuli. Udine20.it - Punk e rock in tour per il Friuli: inizia Suns Europe! Leggi tutta la notizia su Udine20.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Ci siamo! È tutto pronto per la decima edizione di, il festival delle arti in lingua minorizzata organizzato annualmente dalla cooperativa Informazione Friulana, editrice di Radio Onde Furlane – con il sostegno finanziario della Regione Autonoma– Venezia Giulia, dell’ARLeF – Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane, del Comune di Udine e della Fondazionee la collaborazione di numerosi altri soggetti pubblici e privati. Dopo l’annuncio delle date e dei gruppi che scalderanno il Teatro Nuovo Giovanni da Udine nella serata di sabato 19 ottobre (i biglietti sono acquistabili su www.vivaticket.it, nelle rivendite autorizzate e alla biglietteria del Teatro dal 10 ottobre)no gli eventi che animeranno ben sei Comuni del

Suns Europe compie 10 anni e festeggia con un programma che guarda alle origini - «Il Comune di Codroipo ha il piacere di festeggiare i 10 anni di Suns Europe proseguendo la collaborazione che arricchisce il Premi San Simon. Si può ben dire che abbiamo praticato e non solo declamato quell’unità nella diversità che l’Unione Europea utilizza come slogan. Il festival, ... (Udine20.it)

Concerto Suns Europe sabato 19 ottobre a Udine - SUNS EUROPE – Suns Europe è il festival europeo delle arti performative in lingua minorizzata (termine che indica le lingue cui viene negata la possibilità di essere utilizzate in maniera normale e paritaria in tutti gli ambiti della vita quotidiana). I biglietti potranno essere acquistati sul ... (Udine20.it)

