Premio Vincenzoni - "La cuccagna" di Luciano Salce a Palazzo Bomben (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il mese di ottobre a Treviso è all’insegna della cultura cinematografica, grazie al calendario di eventi organizzati nell’ambito del Premio Luciano Vincenzoni, concorso nazionale che valorizza gli autori under 35 di scrittura cinematografica e di musica per film. Nell’attesa della premiazione dei Trevisotoday.it - Premio Vincenzoni - "La cuccagna" di Luciano Salce a Palazzo Bomben Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il mese di ottobre a Treviso è all’insegna della cultura cinematografica, grazie al calendario di eventi organizzati nell’ambito del, concorso nazionale che valorizza gli autori under 35 di scrittura cinematografica e di musica per film. Nell’attesa della premiazione dei

Premio Vincenzoni - decima edizione da record : «Ricevuti 144 soggetti» - Di anno in anno aumenta l’interesse dei giovani soggettisti per le opportunità offerte dal Premio Luciano Vincenzoni di Treviso, concorso nazionale che valorizza gli autori Under 35 di scrittura cinematografica. La decima edizione, infatti, registra il record di soggetti inviati finora: sono... (Trevisotoday.it)