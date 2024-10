Politeama pieno per il politicamente scorretto di Cruciani (Di lunedì 7 ottobre 2024) Teatro Politeama pieno, sabato 5 ottobre, per “Via Crux”, il nuovo spettacolo di Giuseppe Cruciani, storico conduttore della “Zanzara”, l’irriverente trasmissione radiofonica di Radio24 (da un decennio affiancato da David Parenzo). Cruciani era all’esordio in questo tour (di una ventina di Ilpiacenza.it - Politeama pieno per il politicamente scorretto di Cruciani Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Teatro, sabato 5 ottobre, per “Via Crux”, il nuovo spettacolo di Giuseppe, storico conduttore della “Zanzara”, l’irriverente trasmissione radiofonica di Radio24 (da un decennio affiancato da David Parenzo).era all’esordio in questo tour (di una ventina di

Il 5 ottobre riparte dal Politeama lo spettacolo di Giuseppe Cruciani "Via Crux" - Giuseppe Cruciani, che per anni dai microfoni della Zanzara ha “punto sul vivo” i soggetti più disparati facendo indignare i benpensanti di tutta Italia, torna in tour – con la prima data al teatro Politeama di Piacenza sabato 5 ottobre (ore 21. . 00) - con il suo spettacolo di grandissimo ... (Ilpiacenza.it)

“Via Crux” - il tour di Giuseppe Cruciani parte dal Politeama - Giuseppe Cruciani, che per anni dai microfoni della Zanzara ha “punto sul vivo” i soggetti più disparati facendo indignare i benpensanti di tutta Italia, torna in tour – con la prima data al teatro Politeama di Piacenza sabato 5 ottobre (ore 21) - con il suo spettacolo di grandissimo successo... (Ilpiacenza.it)

Sabato, domenica e lunedì. Spettacoli, musica, incontri - A teatro Peppe Servillo si dedica al 'Fútbol', Laura Marinoni ricorda De André. Il concerto di Achille Lauro e un festival di Collega-menti ... (primaonline.it)

Week end all’insegna delle castagne, ma non mancano concerti e spettacoli: tutti gli eventi - Nel piacentino primo weekend di ottobre all'insegna delle tradizionali feste delle castagne, ma non solo: tra concerti, arte e spettacoli si preannuncia ... (piacenzasera.it)

Il 5 ottobre riparte dal Politeama lo spettacolo di Giuseppe Cruciani "Via Crux" - Giuseppe Cruciani, che per anni dai microfoni della Zanzara ha “punto sul vivo” i soggetti più disparati facendo indignare i benpensanti di tutta Italia, torna in tour – con la prima data al teatro Po ... (ilpiacenza.it)