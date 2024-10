Nerdpool.it - Pokémon GO – Un evento globale a novembre

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Aarriverà un nuovoperGO chiamato l’Area selvaggia diGO:. Dal 23 al 24gli Allenatori e le Allenatrici potranno avventurarsi in una distesa inesplorata, popolata dadi tipo Elettro e Veleno, un luogo che potrebbe nascondere incontri con alcuniinaspettatamente potenti.È arrivato il momento di mettere alla prova le proprie abilità e tentare di catturareformidabili in natura con le fidate Pokéball oppure usando la nuova Safari GO Ball per migliorare le probabilità di cattura. Gli Allenatori e le Allenatrici che acquisteranno il biglietto entro il 22 ottobre, e che giocheranno aGO tra il 15 e il 22 ottobre, riceveranno la ricerca a tempo che prevede come ricompensa l’accesso anticipato a un oggetto avatar a tema, la mascherina Toxel.