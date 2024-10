Notte di tensioni in Val di Susa, sgomberato presidio No Tav (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nuove tensioni nella Notte in Val di Susa, nel Torinese, dove le forze dell’ordine hanno sgomberato il presidio di San Giuliano, che era stato allestito sui terreni che devono essere espropriati per la realizzazione della stazione internazionale della linea ad alta velocità Torino-Lione.L’operazione di polizia è incominciata intorno alle 2 ed è terminata alle 5.30 circa. Quando le forze dell’ordine sono arrivate nella zona, hanno trovato le tre strade d’accesso chiuse dalle barricate, inalzate dagli attivisti del movimento No Tav.Gli sbarramenti sono stati dati alle fiamme dagli antagonisti che hanno lanciato bombe carta, sassi e razzi contro la polizia. In risposta sono stati sparati numerosi gas lacrimogeni. I roghi delle barricate sono stati spenti dai vigili del fuoco, permettendo così ai reparti mobili di avanzare. Nuovasocieta.it - Notte di tensioni in Val di Susa, sgomberato presidio No Tav Leggi tutta la notizia su Nuovasocieta.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nuovenellain Val di, nel Torinese, dove le forze dell’ordine hannoildi San Giuliano, che era stato allestito sui terreni che devono essere espropriati per la realizzazione della stazione internazionale della linea ad alta velocità Torino-Lione.L’operazione di polizia è incominciata intorno alle 2 ed è terminata alle 5.30 circa. Quando le forze dell’ordine sono arrivate nella zona, hanno trovato le tre strade d’accesso chiuse dalle barricate, inalzate dagli attivisti del movimento No Tav.Gli sbarramenti sono stati dati alle fiamme dagli antagonisti che hanno lanciato bombe carta, sassi e razzi contro la polizia. In risposta sono stati sparati numerosi gas lacrimogeni. I roghi delle barricate sono stati spenti dai vigili del fuoco, permettendo così ai reparti mobili di avanzare.

